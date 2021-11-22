В Екатеринбурге водитель легковушки сбил на перекрестке восьмилетнюю девочку

Ребенка сбили на светофоре. Фото: пресс-группа городской ГИБДД

В Екатеринбурге водитель «Тойота Королла» сбил на перекрестке восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает городское ГИБДД.

22 ноября на улице Титова, 27/а мужчина 60 лет выехал на перекресток на красный свет и сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребенок, испугавшись, убежал, а водитель вызвал ДПС и СМП.

- Автомашиной управлял 60-летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее не привлекался, - рассказали в ведомстве.

По словам мамы ребенка, ее дочь пошла в школу, затем вернулась и рассказала о случившемся. Они пошли в больницу, где врачи диагностировали пострадавшей ушиб локтя и колена.

На мужчину заведено административное правонарушение за «проезд на запрещающий сигнал светофора».

Напомним, что на свердловской аварии погиб водитель фуры. Виновник ДТП госпитализирован с травмой головы.