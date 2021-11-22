Полиция и ОМОН провели в Екатеринбурге рейд по нелегальным мигрантам

Силовики проверили больше 2,2 тысячи мигрантов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские, сотрудники ГИБДД и бойцы ОМОНа провели в Екатеринбурге с 15 по 19 ноября рейд по нелегальным мигрантам. Они выявили за эти дни 389 административных правонарушений, сообщает городское УМВД.

- Целями операции являлись выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение каналов нелегальной миграции, проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений, - говорится в сообщении.

том числе полицейские заходили в торговые точки, строительные площадки, места общепита и компактного проживания иностранцев. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики проверили больше 2,2 тысячи мигрантов и 452 объекта. В том числе полицейские заходили в торговые точки, строительные площадки, места общепита и компактного проживания иностранцев.

При этом 282 протокола были связаны с нарушением режима пребывания на территории России, а еще 99 с незаконным осуществлением и привлечением к трудовой деятельности мигрантов.

Всего за нарушение миграционного законодательства силовики выписали 446,5 тысячи рублей штрафов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всего за нарушение миграционного законодательства силовики выписали 446,5 тысячи рублей штрафов. Кроме того, возбуждено 17 дел по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства) и три дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

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