Уральский актер сыграет порядочного семьянина в новом сериале про гипноз

Фото: предоставила Александра Покоева.

Сегодня, 22 ноября на телеканале ТВ – 3 выйдет сериал «Инсомния». Это гипнотическая драма, в которой успешный психотерапевт по имени Юрий Шталь помогает своим пациентам решить их проблемы путем введения в транс. Его роль исполняет российский и украинский актер, знакомый по кинокартинам «Мама, не горюй» и «Антикиллер» Гоша Куценко.

Фото: предоставила Александра Покоева.

В новом сериале снялся и наш актер из Екатеринбурга – Константин Юшкевич. Он играет роль порядочного семьянина по имени Петр. По сюжету, он встречает психотерапевта-гипнолога Юрия Шталя во время отдыха на море. Петр чувствует семейные неурядицы и просит гипнотерапевта помочь его жене справиться с паническими атаками и фобиями. Во время своих сеансов, гипнолог выводит Петра и его жену на неприятные для супругов откровения.

Свердловский актер Константин Юшкевич известен ролями в таких кинокартинах, как «Дикари», «Упражнения в прекрасном», «Рассказы», «Игра в правду», «Склифосовский», «Балабол».

Мистический сериал «Инсомния» - это история о том, как гипнотерапевт Шталь разбирается с жизнью пациентов, но не может побороть свою бессонницу. Единственное, что спасает психотерапевта – это посиделки с алкоголем и посещение стриптиз-клуба.

Сериал выйдет на телеканале ТВ-3 уже сегодня. Он будет идти по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.