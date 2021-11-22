Активисты составили список остановок, которые заставлены машинами

Список передали мэру Алексею Орлову. Фото: «Городские проекты»
В Екатеринбурге активисты составили топ-10 остановок общественного транспорта, которые заставлены машинами. Список опубликовала команда «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца.
- Фиксировали места, где незаконно припаркованные на тротуаре автомобили больше всего мешают пешеходам и пассажирам общественного транспорта: мешают проходу, сужают тротуар, закрывают обзор, провоцируют аварийные ситуации, - говорится в сообщении.
Активисты предлагают установить в таких местах антипарковочные столбики. Информацию они уже направили мэру Алексею Орлову.
Самые «запаркованные» остановки в Екатеринбурге, по мнению урбанистов:
- остановка «Авиационная» на улице Белинского в направлении Щорса
- трамвайная остановка «Шарташская» в направлении улицы Первомайской
- остановка «Библиотека Белинского» в направлении улицы Малышева
- автобусная остановка «Уральский федеральный университет» на улице Гагарина в направлении Малышева
- остановка «Трамвайный парк» в направлении улицы Фрунзе
- автобусная остановка «Ферганская» в направлении улицы Патриса Лумумбы
- автобусная остановка «Уральский федеральный университет» на улице Гагарина в направлении Первомайской
- остановка «Магазин Клен» в направлении улицы Патриса Лумумбы
- остановка «Педагогическая» в направлении улицы Библиотечной
- остановка «Зоологическая» в направлении улицы Серафимы Дерябиной
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