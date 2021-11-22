Из Екатеринбурга за три дня на полигоны вывезли больше 20 тысяч тонн снега

Снег из Екатеринбурга вывозят в усиленном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За три дня коммунальщики вывезли из Екатеринбурга на полигоны больше 20 тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- Службы благоустройства Екатеринбурга за прошедшие трое суток вывезли на полигоны 20 тысяч 700 тонн снега. Для этого на ежедневную уборку проезжей части и тротуаров мегаполиса было привлечено в среднем 200 рабочих и более 180 единиц спецтехники, - рассказали в ведомстве.

Снегопад накрыл столицу Урала в ночь с 21 на 22 ноября. На уборку улиц города вышли 94 рабочих и 221 единица спецтехники. Они отправили на полигоны больше 3,4 тысячи тонн снега.

Также коммунальщики использовали 63 тонны противогололедных материалов и 16 тонны мелкофракционного щебня. Днем 22 ноября работы по устранению последствий снегопада продолжились. Планируется привлечь 296 рабочих и 194 спецмашин.

Напомним, что на Урал придут первые зимние морозы. Столбики термометров опустятся до -19 градусов.