Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость22 ноября 2021 10:38

Из Екатеринбурга за три дня на полигоны вывезли больше 20 тысяч тонн снега

Снегопад накрыл город на три дня
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снег из Екатеринбурга вывозят в усиленном режиме

Снег из Екатеринбурга вывозят в усиленном режиме

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За три дня коммунальщики вывезли из Екатеринбурга на полигоны больше 20 тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- Службы благоустройства Екатеринбурга за прошедшие трое суток вывезли на полигоны 20 тысяч 700 тонн снега. Для этого на ежедневную уборку проезжей части и тротуаров мегаполиса было привлечено в среднем 200 рабочих и более 180 единиц спецтехники, - рассказали в ведомстве.

Снегопад накрыл столицу Урала в ночь с 21 на 22 ноября. На уборку улиц города вышли 94 рабочих и 221 единица спецтехники. Они отправили на полигоны больше 3,4 тысячи тонн снега.

Также коммунальщики использовали 63 тонны противогололедных материалов и 16 тонны мелкофракционного щебня. Днем 22 ноября работы по устранению последствий снегопада продолжились. Планируется привлечь 296 рабочих и 194 спецмашин.

Напомним, что на Урал придут первые зимние морозы. Столбики термометров опустятся до -19 градусов.