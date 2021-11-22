В Екатеринбурге на Краснолесье обновят улицу Чкалова

Улицу Чкалова обновят и превратят в современную магистраль. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге обновят улицу Чкалова в микрорайоне Краснолесья. С таким обещанием выступил мэр города Алексей Орлов.

Сейчас улица Чкалова, по словам градоначальника, выглядит как «времянка», часть улицы – это грунтовая дорога.

- Жители Краснолесья очень недовольны состоянием улицы Чкалова там, где они живут. Сейчас это не улица, а направление. Даже не щебеночник, а грунтовка. А вместо тротуаров – тропинки, - сообщил мэр.

После рассмотрения вопроса в мэрии было принято решение, что между улицами Вонсовского и Краснолесья построят современную дорогу с ливневой канализацией и «со всеми элементами благоустройства». 19 ноября был объявлен аукцион на реконструкцию, отремонтировать дорогу планируют уже в 2022 году.