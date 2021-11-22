«Россети Урал» - «Екатеринбург» подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал» - «Екатеринбург»

В «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») успешно завершен инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества -Требования» и ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента -Требования и руководство по применению».

Аудит электросетевой компании провели специалисты международного холдинга по аудиту и сертификации DQS Holding GmbH.

В рамках оценочных мероприятий команда аудиторов осуществила проверку соответствия интегрированной системы менеджмента компании требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 50001:2018 в отношении транспорта электроэнергии, технологического присоединения объектов к электрическим сетям, эксплуатации и ремонта электросетевого хозяйства.

В ходе аудита были отмечены сильные стороны компании в различных направлениях деятельности и Общества в целом. Наиболее значимые: высокая ориентированность на клиентов; создание и поддержание подходящей среды для персонала, включая физические, социальные факторы; в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оперативный переход и оказание полного спектра услуг в дистанционном формате без потери качества, сохраняя клиентоориентированный подход.

Кроме того, специалисты обозначили векторы развития интегрированной системы менеджмента в компании и выдали соответствующие рекомендации для использования их в работе. По итогам инспекционного аудита рекомендовано продлить действие сертификатов.

Интегрированная система менеджмента по международным стандартам позволяет оценить бизнес - процессы, проходящие в компании. Главная цель оценки – упорядочить производственные процессы с целью их оптимизации, повысить надежность работы электросетевого комплекса, энергосбережение и энергоэффективность.