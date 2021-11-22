Депутат Госдумы заступился за подростка из Нижнего Тагила, которого высадили из автобуса из-за плохого самочувствия

Брат с сестрой возвращались с тренировки домой на маршрутном автобусе № 25, когда мальчик почувствовал себя плохо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Константин Захаров заступился за 15-летнего подростка из Нижнего Тагила, которого высадили из автобуса в мороз из-за плохого самочувствия.

- А вдруг парню потребовалась бы срочная медицинская помощь, вдруг его здоровью угрожала опасность? Оставлять в такой ситуации человека на дороге нельзя, - рассказал народный избранник.

Константин Захаров направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в инциденте и дать правовую оценку действиям водителя и перевозчика.

Отметим, что ранее в прокуратуре сообщили, что уже начали проверку. По данным ведомства, инцидент произошел вечером, 16 ноября. Брат с сестрой возвращались с тренировки домой на маршрутном автобусе № 25, когда мальчик почувствовал себя плохо. Пассажиры попросили водителя дать возможность ему выйти на улицу и подышать. Когда ребенок вышел, водитель продолжил движение по маршруту. При этом его несовершеннолетняя сестра осталась в автобусе.