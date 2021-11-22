В Екатеринбурге выбрали концепцию парка Универсиады, который появится на Плотинке

Закрытый тоннель на Плотинке будет символизировать звено между прошлым и будущем. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге экспертное жюри выбрало концепцию парка Универсиады-2023, который появится на Плотинке. При этом мнение специалистов совпало с итогами народного голосования – победил проект «Meet your tomorrow – встречаемся завтра», сообщает Дирекция городских праздничных мероприятий.

- Члены жюри отметили высокий уровень проработки концепции Meet your tomorrow, а именно: использование максимального числа локаций Плотинки, комплексные идеи по наполнению площадок, а также включение городских фестивалей в программу Парка Игр, - говорится в сообщении.

Фото: проектная документация

Также Дирекция городских праздничных мероприятий отметила, что закрытый тоннель на Плотинке, который предложили сделать авторы концепции, будет символизировать звено между прошлым и будущем.

Фото: проектная документация

Ранее, с 26 октября по 4 ноября 2021 года, прошло народное голосование за лучшую концепцию парка Универсиады. Половина участников проголосовали за «Meet your tomorrow – встречаемся завтра». Всего в опросе участвовали четыре проекта.

Парк Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге будет открыт со 2 по 20 августа 2023 года. Его построят на территории Исторического сквера.

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