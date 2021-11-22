СвЖД планирует внедрить пять инновационных проектов по итогам совместного стартап-интенсива с УрФУ

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Региональная инновационная площадка ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) реализует программу «Стартап-интенсив», направленную на поиск актуальных решений для железнодорожной отрасли. По итогам проекта планируется получить не менее пяти перспективных разработок с подтвержденным экономическим эффектом, которые пройдут опытную эксплуатацию на предприятиях СвЖД и в дальнейшем могут быть растиражированы на сети российских железных дорог.

Из почти 100 предложений, поступивших на начальном этапе программы, после проведения комплексной экспертизы и серии питч-сессий (экспресс-презентаций перед экспертами и потенциальными заказчиками) было отобрано 12 наиболее перспективных решений. Это разработки в области охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности и ресурсосбережения, оригинальные технические решения для обслуживания подвижного состава и содержания инфраструктуры. В отмеченных экспертами СвЖД инновациях широкое применение нашли технологии BIM-моделирования, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, видеоаналитики, нейронных сетей и др. В настоящее время проекты адаптируются под конкретные задачи железной дороги, прорабатывается их технико-экономическое обоснование. Победители конкурса будут определены в середине декабря.

Всего на сегодняшний день инновационная площадка на СвЖД курирует реализацию 285 инновационных проектов. В стадии опытной эксплуатации находится 37 технических и технологических решений, 126 разработок проходят экспертизу в профильных подразделениях холдингах.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Отметим, сотрудничество Региональной инновационной площадки ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге с УрФУ – крупнейшим ВУЗом и научным центром Урала, ведется по двум направлениям. Взаимодействие с внешним инновационным контуром, размещение открытого запроса на поиск эффективных решений, соответствующих потребностям структурных подразделений железной дороги – это первое направление. Второе – мобилизация внутренних ресурсов, активное вовлечение сотрудников-рационализаторов в процесс инновационного развития холдинга «РЖД».

В рамках «Стартап-интенсива» был организован также специальный учебный курс для железнодорожников, который помог руководителям и инженерно-техническим работникам структурных подразделений ОАО «РЖД» приобрести новые компетенции, научиться эффективно работать с инновационными проектами и рационализаторскими предложениями.