Уральские геймеры обыграли команду из Китая в Dota 2

Свердловские киберспортсмены применили нестандартные тактики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Геймеры из Свердловской области обыграли команду из Харбина в дружеском матче по Dota 2 со счетом 4:0. Игра прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию дружеских связей Урала и китайского мегаполиса, сообщает департамент информационной политики региона.

- Борьба была сильной, но победа осталась за нами. Наши ребята применили интересные нестандартные тактики, - заявил во время награждения зампредседателя Свердловского отделения Федерации компьютерного спорта Игорь Кушнарев.

Он отметил, что область представляли кибеспортсмены, которые на всероссийских соревнованиях занимали призовые места. Игра транслировалась на видеостриминговом сервисе.

Китайская сторона поблагодарила организаторов турнира и заявила, что готова повторить бой. Замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг подчеркнула, что этот матч был пробный. По ее словам, киберсостязания могут стать традицией.

Ранее в Бухаресте прошел десятый киберспортивный турнир The International, который проходит по Dota 2. В турнире победила российская команда Team Spirit, которая выиграла 18,2 миллиона долларов. Также призовое 5-6 место заняла отечественная команда Virtus.Pro. Она заработала 1,4 миллиона долларов. Одним из членов команды-победителя оказался уроженец Свердловской области Данил Скутин.

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