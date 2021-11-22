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Происшествия22 ноября 2021 9:19

В Екатеринбурге продавцов брендовой одежды оштрафовали на 7,4 миллиона рублей

Их имущество арестовано
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Товар контрабандистов арестован

Товар контрабандистов арестован

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловских продавцов брендовой одежды оштрафовали на 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Злоумышленники провозили через границу обувь и одежду брендовых марок по видом швейных ниток и костюмной ткани, а документы подделывали. Уральская транспортная прокуратура потребовала оштрафовать предпринимателей на 7,4 миллиона рублей.

- Не согласившись с решением суда ответчики обжаловали его в судах апелляционной и кассационной инстанций, - рассказали в ведомстве.

Несмотря на это, решение осталось неизменным, а на имущество злоумышленников наложен арест.

Напомним, что свердловчанке грозит срок за контрабанду иностранной валюты. Женщина перевозила 34 тысячи долларов, а можно только 10 тысяч.