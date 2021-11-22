В «Сбербанке» объяснили, почему закрывают офисы в Екатеринбурге

Работать перестают только те офисы банка, где фиксируется низкий клиентопоток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за год закрылось два десятка офисов Сбербанка. В пресс-службе компании объяснили, почему отделения закрывают в таком количестве и заверили, что работать перестают только те офисы, где фиксируется низкий клиентопоток.

- Сбербанк постоянно отслеживает поток посетителей в каждом из отделений. Поэтому наша сеть все время меняется в зависимости от потребностей клиентов: где-то появляются новые филиалы, в других местах офисы закрываются, - рассказали «КП-Екатеринбург»в пресс-службе «Сбербанка». - При этом Сбербанк сохраняет свое присутствие на всей территории города и обладает самой обширной филиальной сетью среди кредитных организаций - это более 70 офисов.

Также там отметили, что компания развивает цифровые каналы доступа к финансовым услугам. Имеется ввиду возможность платежей и оформления, например, кредита или инвестиционного или страхового продукта через Сбербанк Онлайн. Кроме того, в Сбербанке отмечают увеличение количества POS-терминалов для расчетов картами. Сейчас на Урале уже 350 тысяч таких терминалов Сбербанка, за пять лет их число утроилось.