Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 ноября 2021 9:16

На Среднем Урале еще 32 человека умерли от COVID-19

Общее число жертв пандемии в регионе достигло отметки в 8 161 человек
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Четвертая полна пандемии на Среднем Урале пока не спадает

Четвертая полна пандемии на Среднем Урале пока не спадает

Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки по данным на 22 ноября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса скончались еще 32 человека, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло отметки в 8 161 человек.

Всего за сутки в Свердловской области подтверждено 746 новых случаев COVID-19, из которых 186 приходятся на Екатеринбург. Остальные случаи приходятся на Верхнюю Пышму, Красноуральск, Дегтярск, Кушву, Невьянск, Новую Лялю, Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский, Качканара, Первоуральска и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан в регионе составляет 173 484 человека, из которых 152 983 человека справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 497 человек.

Сейчас состояние 898 человек оценивается как тяжелое, 561 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 431 – подключены к аппаратам ИВЛ.