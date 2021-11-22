На Среднем Урале еще 32 человека умерли от COVID-19

Четвертая полна пандемии на Среднем Урале пока не спадает Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки по данным на 22 ноября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса скончались еще 32 человека, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло отметки в 8 161 человек.

Всего за сутки в Свердловской области подтверждено 746 новых случаев COVID-19, из которых 186 приходятся на Екатеринбург. Остальные случаи приходятся на Верхнюю Пышму, Красноуральск, Дегтярск, Кушву, Невьянск, Новую Лялю, Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский, Качканара, Первоуральска и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан в регионе составляет 173 484 человека, из которых 152 983 человека справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 497 человек.

Сейчас состояние 898 человек оценивается как тяжелое, 561 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 431 – подключены к аппаратам ИВЛ.