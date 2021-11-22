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Происшествия22 ноября 2021 9:04

В Екатеринбурге ссора двух мигрантов-уборщиков закончилась поножовщиной

Мужчина убил товарища и, вызвав скорую, сбежал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следователя СКР

Обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следователя СКР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время ссоры двух граждан одной из бывших союзных республик, работающих уборщиками в столице Урала, один накинулся с ножом на второго. Трагедия произошла 17 ноября в одной из квартир дома по улице Московской, которую они снимали.

- 44-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 56-летним мужчиной, - рассказали в СК по Свердловской области. - Поводом для ссоры послужило то, что 56-летний мужчина заступился за молодого человека, с которым у 44-летнего обвиняемого возник конфликт по поводу якобы похищенного сотового телефона.

Обвиняемый вспылил после того, как получил пощечину. Он схватил нож и ударил им земляка мужчину в живот. После этого он позвонил в скорую и сбежал. Получивший ранение мужчина скончался.

- В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 5 удалось выяснить, где «залёг на дно» предполагаемый убийца. Задержать его было делом техники, сопротивления он не оказал, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.