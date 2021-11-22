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Общество22 ноября 2021 9:04

В Татарстане QR-коды в общественном транспорте отменят при одном условии

Если у пассажира нет QR-кода, его высаживают QR-контролеры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В общественный транспорт теперь без QR-кода в Татарстане не пускают

В общественный транспорт теперь без QR-кода в Татарстане не пускают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с 22 ноября введена система QR-кодов в общественном транспорте. Если электронного кода нет, то подойдет справка о перенесенном коронавирусе и медотвод. В противном случае пассажиру приходится покинуть салон общественного городского и муниципального транспорта, включая метрополитен.

Систему QR-кодов в Республике власти отменят только при одном условии – когда санитарно-эпидемиологическая ситуация изменится в лучшую сторону. Об этом пишет издание NEWS.ru, уточнившее информацию в пресс-службе президента Татарстана.

- Все ограничения, которые действуют в Республике, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, - рассказали в пресс-службе изданию.