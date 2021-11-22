Катки «Юность» и «Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского откроют уже в эту пятницу, 26 ноября

26 ноября в Екатеринбурге будут открыты катки "Юность" и "Северное сияние" в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 26 ноября, в Екатеринбурге стартует сезон катания на коньках 2021-2022. Уже в эту пятницу откроется каток в спорткомплексе «Юность» и в парке Маяковского.

- Программа к открытию катка «Юность» еще уточняется, подробную информацию можно увидеть на сайте спортивного комплекса ближе к открытию, - уточняют «КП-Екатеринбург» сотрудники «Юности».

Каток «Юность» будет работать по прошлогоднему графику. В будние дни – с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, воскресенье – с 15:00 до 22:00. Он находится по адресу: улица Куйбышева, 32а.

Цена за входной билет – 200 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков на катке «Юность» будет стоить от 200 рублей на 2 часа.

Программа открытия катка «Северное сияние» в парке Маяковского также уточняется, о чем сообщили «Комсомолке» в администрации парка.

Каток будет работать по прошлогоднему режиму работы: в понедельник с 17:00 до 22:00, со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00. Каток в парке Маяковского «Северное сияние» находится на улице Мичурина, 230.

Цены здесь остались также прошлогодние. Так, входной билет здесь будет стоить от 100 до 250 рублей. Прокат коньков – 200 рублей в час.