В свердловском сафари-парке куница бросалась на детей и кусала их

Посетитель видел. как куница несколько раз кусала детей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В сафари-парке в поселке Октябрьский под Екатеринбургом куница бросалась на детей и кусала их. Об этом сообщил Россельхознадзор.
Жалоба в надзорное ведомство поступила от местного жителя. Мужчина заявил, что неоднократно замечал, как куница кусает детей. Помимо этого, в парке в естественной среде обитания живут медведи, лоси, волк, сова, еноты и белки.
- В ходе проведения проверки установлены нарушения ветеринарного законодательства. Например, у части вольеров отсутствуют предупреждающие надписи: «Осторожно, опасное животное!», ветеринарные сопроводительные документы оформлены не на всех питомцев, не представлена информация о проведении идентификации животных, - рассказали в ведомстве.
В парке также отсутствует план эвакуации животных при ЧП, не организован ветеринарный пункт, не представлен утвержденный план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2021 год, а также не установлен санитарный день и не ведется журнал здоровья животных.
Результаты проверки направлены в Нижнесергинскую прокуратуру.