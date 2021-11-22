В свердловском сафари-парке куница бросалась на детей и кусала их

Посетитель видел. как куница несколько раз кусала детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сафари-парке в поселке Октябрьский под Екатеринбургом куница бросалась на детей и кусала их. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Жалоба в надзорное ведомство поступила от местного жителя. Мужчина заявил, что неоднократно замечал, как куница кусает детей. Помимо этого, в парке в естественной среде обитания живут медведи, лоси, волк, сова, еноты и белки.

- В ходе проведения проверки установлены нарушения ветеринарного законодательства. Например, у части вольеров отсутствуют предупреждающие надписи: «Осторожно, опасное животное!», ветеринарные сопроводительные документы оформлены не на всех питомцев, не представлена информация о проведении идентификации животных, - рассказали в ведомстве.

В парке также отсутствует план эвакуации животных при ЧП, не организован ветеринарный пункт, не представлен утвержденный план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2021 год, а также не установлен санитарный день и не ведется журнал здоровья животных.

Результаты проверки направлены в Нижнесергинскую прокуратуру.