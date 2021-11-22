На Урале спрос на дворников вырос на 162%

Свердловская область занимает пятое место в стране по спросу на дворников Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год спрос на дворников в Свердловской области вырос на 162%. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- С начала ноября было открыто более 260 вакансий, - говорится в сообщении.

Урал занимает пятое место в стране по спросу на дворников. В среднем в регионе таким работникам предлагают 22,1 тысячи рублей. Это на 1,8 тысячи рублей выше в сравнении с прошлогодней зарплатой. Средняя зарплата по стране – 27,4 тысячи рублей.

По всей России с начала ноября 2021 года было открыто около 6,8 тысячи вакансий дворников. Это на 89% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Самый большой спрос на дворников в Москве (тысяча вакансий), Московской области (около 550 вакансий), Санкт-Петербурге (около 540 вакансий) и в Краснодарском крае (около 330 вакансий).

Чаще всего вакансии открывают компании из отрасли розничной торговли, из сферы гостиничного бизнеса и общепита и строительные организации. Обычно для этой работы не нужен опыт. В обязанности дворника входит уборка улиц. В частности нужно убирать снег и скалывать лед, обрабатывать противогололедными материалами дороги. Кроме того, дворник выполняет работы по благоустройству дворовых территорий.

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