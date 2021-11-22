В Екатеринбурге противники QR-кодов написали жалобу в прокуратуру

Активисты написали жалобу, заверяя что им не пришел ответ о законности введения QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители пришли в прокуратуру Свердловской области с требованием ответить на их заявление по поводу проверки законности введения QR-кодов.

Противники коронавирусных ограничений написали коллективную жалобу, после того, как не дождавшись ответа надзорного ведомства, который по их словам должен был прийти еще 19 ноября. Об этом сообщается на странице в Instagram «Уральские активисты».

- Люди, которые присоединились к жалобе, 484 человека, планируют подать жалобу из-за того, что просрочены все сроки ответа, - рассказывают на опубликованном на странице видео.

Встретившая активистов у входа старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова напомнила им, что в пятницу состоялось рассмотрение искового заявления по этому же вопросу и сотрудником областной прокуратуры было дано заключение о законности постановления губернатора в части введения QR-кодов.

Напомним, что QR-коды в Свердловской области были введены из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Планируется, что благодаря этой мере, заболеваемость в регионе пойдет на спад.