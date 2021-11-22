На Среднем Урале число налогоплательщиков выросло на 200 тысяч человек

Число налогоплательщиков на Среднем Урале резко выросло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области число налогоплательщиков выросло на 200 тысяч человек. Причиной этому послужили изменения метода расчета налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил журналистам начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

По его словам, в 2021 году налог на физлиц рассчитывался по кадастровой стоимости, из-за чего появились новые владельцы, чье имущество не было определено по инвентаризационной стоимости.

- У нас общая сумма исчисленного налога снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом повысилось общее количество плательщиков за счет тех людей, которые владеют имуществом, - добавил начальник отдела налогообложения.

На сегодняшний день оплачено около 3 миллиардов рублей, или 60% от суммы налога, а в 2020 было начислено 5,9 миллиарда рублей.