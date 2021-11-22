В Свердловской области ищут бухгалтера-вахтовика, которого отправят на Камчатку

На Камчатке свердловскому бухгалтеру готовы платить 120 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году в Свердловской области количество вакансий для бухгалтеров выросло на 71% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, при этом количество резюме за этот период выросло только на 4%. Таким образом, на одну вакансию бухгалтера приходится 2,9 резюме. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на hh.ru.

В этой ситуации бухгалтерам стали предлагать вахтовые вакансии. К примеру, есть вакансия для специалиста на 120 тысяч рублей, который согласится работать на Камчатке. Также есть вакансия бухгалтера, который готов к переезду в Республику Бангладеш, где ему нужно будет работать в российской компании. На руки специалист будет получать от 80 тысяч рублей.

Интересно, что 88% ищущих работу бухгалтеров - женщины. Они готовы трудиться на среднюю зарплату в 43,9 тысячи рублей. Им предлагают среднюю зарплату в 42 тысяч рублей.