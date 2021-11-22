Самолеты из Екатеринбурга снова начнут летать в Кемерово

Оба рейса входят в программу субсидирования региональных авиаперевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings возобновляет полеты из Екатеринбурга в Кемерово. Об этом сообщает аэропорт Кольцово.

- Рейсы в Кемерово запланированы с 23 ноября по вторникам, четвергам и субботам, - говорится в сообщении.

Вылет из Кольцово намечен на 03:40 по местному времени. А обратный рейс запланирован на 09:15.

Также Red Wings начнут выполнять рейсы в Сургут. Самолеты в ХМАО будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Екатеринбурга будет вылетать в 11:00, 11:25 и 08:00 по местному времени. Обратный маршрут будет отправляться в 12:00 по пятницам и в 14:30 в остальные дни.

- Оба рейса входят в программу субсидирования региональных авиаперевозок, - заключили в Кольцово.

Ранее Росавиация опубликовала список рейсов и авиакомпаний, которые в 2022 году будут получать субсидии от государства. Улететь из Екатеринбурга по сниженной цене можно будет в 24 города России.