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Общество22 ноября 2021 7:33

Уралец заплатит 30 тысяч рублей ребенку, которого покусала его собака

Животное выгуливали без намордника
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Собака неоднократно нападала на жителей поселка

Собака неоднократно нападала на жителей поселка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Нейво-Рудянка выплатит 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого покусала его собака. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Животное напало на 10-летнего мальчика 27 июля 2021 года. Хозяином собаки является 65-летний местный житель. Однако выгуливал ее другой человек. При этом животное было на улице без намордника.

- В результате нападения собаки несовершеннолетнему причинены телесные повреждения в виде укушенных рваных ран волосистой части головы, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мальчика доставили в больницу и наложили швы. Он остался на амбулаторном лечении. Ведомство установило, что это не первый случай нападения собаки на жителей поселка. При этом хозяин животного не возмещал ущерб пострадавшим и не пытался избежать нападений.

Прокурор Кировграда направил исковое заявление о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда с владельца собаки. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

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