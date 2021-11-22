Свердловчанка получила 1,5 миллион рублей за смерть своего отца

Суд постановил выплатить свердловчанке 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский суд выплатил местной жительнице 1,5 миллиона рублей компенсации морального труда за смерть отца, который погиб во время работы на производстве. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

В ноябре 2016 года отец свердловчанки работал в одном из корпусов ПАО «МЗиК», когда на него обрушалась кровля здания. Причиной трагедии послужило техническое состояние корпуса.

- Татьяна обратилась с иском в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга к ПАО «МЗиК», ООО «Наш дом», ООО «СК Крона», в котором просила взыскать солидарно с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 3 миллиона рублей, - рассказали в суде.

Помимо этого, женщина попросила возместить почтовые расходы, а также расходы на представителя и нотариуса. Городской суд частично удовлетворил иск дочери погибшего и решил выплатить ей 552 092 рубля.

- Не согласившись с таким решением, истец подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, - рассказал источник.

Областной суд, посчитав, что сумма причиненного вреда должна быть вышел, округлил компенсацию до 1,5 миллиона рублей.