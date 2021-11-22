Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 7:24

Свердловчанка получила 1,5 миллион рублей за смерть своего отца

Мужчина умер от несчастного случая на заводе
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд постановил выплатить свердловчанке 1,5 миллиона рублей

Суд постановил выплатить свердловчанке 1,5 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский суд выплатил местной жительнице 1,5 миллиона рублей компенсации морального труда за смерть отца, который погиб во время работы на производстве. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

В ноябре 2016 года отец свердловчанки работал в одном из корпусов ПАО «МЗиК», когда на него обрушалась кровля здания. Причиной трагедии послужило техническое состояние корпуса.

- Татьяна обратилась с иском в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга к ПАО «МЗиК», ООО «Наш дом», ООО «СК Крона», в котором просила взыскать солидарно с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 3 миллиона рублей, - рассказали в суде.

Помимо этого, женщина попросила возместить почтовые расходы, а также расходы на представителя и нотариуса. Городской суд частично удовлетворил иск дочери погибшего и решил выплатить ей 552 092 рубля.

- Не согласившись с таким решением, истец подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, - рассказал источник.

Областной суд, посчитав, что сумма причиненного вреда должна быть вышел, округлил компенсацию до 1,5 миллиона рублей.