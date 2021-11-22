Пункты вакцинации работают практически ежедневно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать не только в медицинских учреждениях региона, но и в мобильных пунктах, которые работают практически ежедневно. Оперштаб опубликовал график их работы с 22 по 26 ноября. Рассказываем, где в эти дни можно поставить вакцину от коронавируса.
ЕКАТЕРИНБУРГ
- с 09:00 до 20:00: ТЦ «МЕГА»
- с 10:00 до 19:00: Цирк, ТРЦ VEER Mall, ТЦ «ОМЕГА», жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж), ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Алатырь», аэропорт «Кольцово», ТРК «Парк Хаус», гипермаркет «Сима-Ленд»
- с 12:00 до 18:00: ТЦ «Дирижабль»
- с 12:00 до 19:00: ТЦ «МАКСИДОМ»
- с 14:00 до 19:00: ТРЦ «Кировский»
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- с 11:00 до 19:00: Центральный торговый комплекс
- с 16:00 до 19:00: ТРЦ «Квадрат»
- с 16:00 до 20:00: ТРЦ «DEPO»
ВЕРХНЯЯ САЛДА
- с 10:00 до 13:00: Дом книги (ул. Парковая, 12)
- с 14:00 до 17:00: Администрация Верхнесалдинского ГО
СЫСЕРТЬ
- с 9:00 до 20:00: Дом культуры (ул. Ленина, 32)
АСБЕСТ
- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Nebo»
СЕРОВ
- с 9:00 до 16:00: КТ «Родина»
- с 12:00 до 20:00: ТЦ «Nebo»
ИРБИТ
- с 9:00 до 14:00: гостиница «Ница»
РЕЖ
- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Березка»
Напомним, желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой в пункт вакцинации паспорт, полис ОМС и СНИЛС.