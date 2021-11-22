Пункты вакцинации работают практически ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать не только в медицинских учреждениях региона, но и в мобильных пунктах, которые работают практически ежедневно. Оперштаб опубликовал график их работы с 22 по 26 ноября. Рассказываем, где в эти дни можно поставить вакцину от коронавируса.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- с 09:00 до 20:00: ТЦ «МЕГА»

- с 10:00 до 19:00: Цирк, ТРЦ VEER Mall, ТЦ «ОМЕГА», жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж), ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Алатырь», аэропорт «Кольцово», ТРК «Парк Хаус», гипермаркет «Сима-Ленд»

- с 12:00 до 18:00: ТЦ «Дирижабль»

- с 12:00 до 19:00: ТЦ «МАКСИДОМ»

- с 14:00 до 19:00: ТРЦ «Кировский»

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 11:00 до 19:00: Центральный торговый комплекс

- с 16:00 до 19:00: ТРЦ «Квадрат»

- с 16:00 до 20:00: ТРЦ «DEPO»

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- с 10:00 до 13:00: Дом книги (ул. Парковая, 12)

- с 14:00 до 17:00: Администрация Верхнесалдинского ГО

СЫСЕРТЬ

- с 9:00 до 20:00: Дом культуры (ул. Ленина, 32)

АСБЕСТ

- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Nebo»

СЕРОВ

- с 9:00 до 16:00: КТ «Родина»

- с 12:00 до 20:00: ТЦ «Nebo»

ИРБИТ

- с 9:00 до 14:00: гостиница «Ница»

РЕЖ

- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Березка»

Напомним, желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой в пункт вакцинации паспорт, полис ОМС и СНИЛС.