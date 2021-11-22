За минувшие выходные из-за снега на Урале произошло около 200 ДТП

Всплеск ДТП спровоцировал снег и неправильные действия водителей на дороге. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За прошедшие выходные в Свердловской области произошло около 200 ДТП. В них погибли пять человек, еще 49 получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД региона.

- Осадки в виде снега, а также неправильные действия водителей в сложившихся погодных условиях, спровоцировали всплеск ДТП. Именно в таких погодных условиях происходит не только масса мелких ДТП, в которых механические повреждения получают транспортные средства, но и серьезные ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие выходные трое из пострадавших оказались несовершеннолетними. Больше всего аварий произошло из-за несоответствия скорости дорожным условиям, а также из-за опасных и необдуманных маневров на заснеженных дорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям нужно выбирать безопасную скорость и не совершать резкие маневры. Также стоит отказаться от внезапных торможений и соблюдать дистанцию до других транспортных средств. А водителям с маленьким опытом лучше и вовсе не садиться за руль.

Пешеходам в свою очередь нужно соблюдать правила дорожного движения. Им нельзя выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. Для перехода дороги нужно выбирать регулируемые перекрестки и пешеходные переходы. В темное время суток стоит иметь на одежде световозвращающие элементы.

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