Спектакли Пермского Театра-Театра теперь можно смотреть из любой точки мира

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

На платформе «Дом по другим правилам» теперь можно смотреть спектакли Пермского академического Театра-Театра. Также зрителям доступны фильмы из библиотеки сервиса Wink, виртуальные экскурсии по городам страны, лекции по архитектуре, онлайн-тренировки по йоге и стретчингу и многое другое.

Спектакли пермского Театра-Театра – неоднократного обладателя премии «Золотая маска» – теперь доступны для просмотра в сети в рамках проекта «Театр там, где вы». В «Доме по другим правилам» Tele2 можно посмотреть мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма, спектакли «Месяц в деревне» и «Антигона». Чтобы насладиться театральным искусством, не нужно покупать билеты или оформлять подписку.

Также в «Доме по другим правилам» Tele2 пользователям доступна обширная библиотека онлайн-кинотеатра Wink – в нем собраны все новинки кинематографа. А те, кто соскучился по путешествиям и исследованию других городов, могут найти на онлайн-платформе виртуальные экскурсии в Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск и другие города России.

Для самообразования и просвещения пользователям доступно множество лекций по архитектуре, истории и искусству (проекты «Стрелки» и Arzamas), а также мастер-классов по прикладным умениям: «Делаем предметы интерьера своими руками», «Даем вещам новую жизнь», «Учимся рисовать автопортрет с нуля» и другие.

Контент «Дома по другим правилам» доступен всем желающим независимо от того, абонентами какого оператора они являются.