В Екатеринбурге вынесут приговор мужчине, который поджег семью из-за ссоры с тещей

Мужчина поджег дом, в котором находилась его жена, теща и 11-летний сын Фото: Олег ГАЛИМОВ

Во вторник, 23 ноября, в Свердловском областном суде будет оглашен приговор Аркадию Аксенову. Мужчине грозит пожизненный срок за поджог собственного дома. Во время пожара погибла его жена, а также едва не скончалась теща и сын.

Все произошло в городе Волчанск, что под Краснотурьинском ровно год назад. В роковой день к семье Аксеновых приехала в гости мать супруги. Между тещей и мужчиной завязалась ссора, глава семьи стал спорить с родственницей. Жена Аркадия стала защищать свою маму, что лишь разозлило уральца. Аксенов разлил в доме горючую жидкость, а затем еще и поджег бересту и бросил на пол. Здание моментально окутало пламя.

- Угарный газ проник в соседнюю комнату, где находился сын Аксеновых. Теща попыталась спастись, но зять толкнул ее в подполье, вышел из горящего дома и запер за собой дверь. Жена, несмотря на тяжелые ожоги, смогла выбраться из дома и вызвать пожарных. Тещу и ее внука спасли, а женщина спустя несколько дней скончалась в больнице, - рассказали в пресс-службе Областного суда.

Аркадия Аксенова обвиняют в «Убийстве», «Покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом», а также «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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