На Урале больше 350 машин ликвидируют последствия снегопада

Последствия снегопада удастся ликвидировать в течение дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 354 спецмашины вышли на улицы ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщает департамент информационной политики со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог.

- Высота снежного покрова на проезжей части достигла шести сантиметров, - говорится в сообщении.

Ночью убирать трассы вышли 243 комбинированных дорожных машины, 38 автомобилей с отвалом, 50 автогрейдеров и 23 единиц прочей техники. Также для обработки дорог использовали 187 тонн песка и 5,3 тысячи тонны противогололедных материалов.

Специалисты управления автодорог контролируют работу подрядных организаций. Трассы инспектируют 13 кураторов. Они заявили, что последствия снегопада удастся ликвидировать в течение дня.

Кроме того за метеоусловиями и состоянием трасс следят 48 автоматических постов дорожного контроля, которые оснащены датчиками и видеокамерами.

Также дорожники напоминают уральцам, что при таких погодных условиях важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Помимо этого, водителям нужно выбирать безопасный стиль вождения.

Жители региона могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83 или по телефону «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

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