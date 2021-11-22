В «ГАЗЭКС» показали фото нарушений газовой безопасности

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

В течение всего года специалисты фиксируют самые разные свидетельства халатности и рассказывают о вопиющих случаях в рамках корпоративного конкурса «Покажи нарушителя». Так, специалисты из Комплексно-эксплуатационной службы Первоуральска обнаружили в квартире обгоревший газовый шланг (на фото).

«К сожалению, даже трагические происшествия ничему не учат людей. Хорошо еще, что мы проводим техническое обслуживание и вовремя фиксируем вопиющие нарушения, успеваем предупредить об опасности. Ведь даже грязные плиты и захламленные помещения – это тоже несоблюдение правил газовой безопасности. Люди, которые халатно относятся к газу, рискуют не только собственной жизнью, но и своих соседей», – рассказал слесарь ВДГО из Первоуральска Максим Красильников.

О других нарушениях, обнаруженных газовиками в домах и квартирах уральцев, можно узнать на официальной странице АО «ГАЗЭКС» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/aogazeks

Конкурс фото- и видео нарушений «Покажи нарушителя» продлится до конца 2021 года. Сотрудники АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности себя и своих близких.