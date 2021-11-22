ФСБ задержала уральца, который хранил у себя наркотики и боеприпасы

В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ по Центральному военному округу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Красный Свердловской области задержали местного жителя, который незаконной купил и хранил у себя боеприпасы. Об этом сообщает региональное УФСБ.
- По месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны различного калибра, а также наркотические вещества, - говорится в сообщении.
В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ по Центральному военному округу. Полиция завела на уральца три уголовных дела.
Ранее ФСБ задержала в Нижнем Тагиле 17-летнего подростка, который незаконно торговал оружием. При обыске по месту его жительства нашли составные части различного оружия. Сначала подросток увлекся восстановлением и ремонтом пневматического и страйкбольного оружия. Он сам участвовал в тактических играх, связанных со стрельбой.
Когда силовики заинтересовались подростком и начали проверку, они выяснили, что он переделывает и продает короткоствольное огнестрельное оружие. Все необходимое для производства находилось в квартире, где он жил.
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