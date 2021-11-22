Заболеваемость среди привитых составляет 313 человек на 100 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после вакцинации заболели 0,3% жителей. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Главный санитарный врач отметил, что система QR-кодов будет долго действовать на Среднем Урале.

- На сегодняшний день первый компонент вакцины поставили 1,8 миллиона человек, два компонента - 1,4 миллиона. Заболеваемость среди привитых составляет 313 человек на 100 тысяч, среди непривитых - 4 400 человек на 100 тысяч, - пояснил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Новая волна заболеваемости началась 29 сентября. До начала ноября специалисты фиксировали рекордные срединедельные темпы прироста заболеваемости.

Максимум составил 12,6%. То есть, каждую неделю заболеваемость роста составляла почти 2%. Сейчас мы фиксируем снижение темпов прироста заболеваемости в 120 раз, - добавил Дмитрий Козловских.