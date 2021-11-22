На Урале с начала пандемии коронавируса осложнения после прививки зафиксировали у пяти человек

Реакция на прививку от коронавируса проявлялась у пяти свердловчан из-за особенностей иммунитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала пандемии коронавируса осложнения после прививки зафиксировали у пяти человек. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области.

- За весь период 5 донесений, из них в 4 случаях была реакция на введение первого компонента. Один случай на введение второго компонента. Как правило это не выраженные аллергические реакции, связанные с особенностями иммунитета, - рассказал Дмитрий Козловских.

Отметим, что на данный момент первый компонент вакцины получили около 1 миллиона 800 свердловчан, второй - около 1 миллиона 400 жителей региона.