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Общество22 ноября 2021 5:16

В Роспотребнадзоре рассказали о привитых жителях Свердловской области, умерших от коронавируса

Медики отметили, что есть единичные случаи смерти, вызванные осложнениями тяжелых заболеваний
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В воскресенье, 21 ноября, на Среднем Урале зарегистрировано 36 случаев смерти больных COVID-19.

В воскресенье, 21 ноября, на Среднем Урале зарегистрировано 36 случаев смерти больных COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе Свердловской области ответили на вопрос о том, сколько привитых жителей региона умерли от коронавируса.

- Мы не имеем информации о смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных, - сказал Дмитрий Козловских, глава регионального управления Роспотребнадзора. - Есть единичные случаи, когда люди получив частично или полностью компонент, скончались от сопутствующих тяжелых заболеваний. Все эти случаи комиссионно разбираются.

С начала пандемии от коронавируса скончались 8 129 человек. 36 новых случаев было зарегистрировано в воскресенье 21 ноября.