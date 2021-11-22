В Роспотребнадзоре рассказали о привитых жителях Свердловской области, умерших от коронавируса

В воскресенье, 21 ноября, на Среднем Урале зарегистрировано 36 случаев смерти больных COVID-19.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В оперативном штабе Свердловской области ответили на вопрос о том, сколько привитых жителей региона умерли от коронавируса.
- Мы не имеем информации о смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных, - сказал Дмитрий Козловских, глава регионального управления Роспотребнадзора. - Есть единичные случаи, когда люди получив частично или полностью компонент, скончались от сопутствующих тяжелых заболеваний. Все эти случаи комиссионно разбираются.
С начала пандемии от коронавируса скончались 8 129 человек. 36 новых случаев было зарегистрировано в воскресенье 21 ноября.