В Роспотребнадзоре рассказали, сколько вакцинированных людей заболевает коронавирусом в Свердловской области

В воскресенье, 21 ноября, в Свердловской области было зафиксировано747 новых случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских в понедельник, 22 ноября, рассказал, как вакцинация влияет на заболеваемость коронавирусом.

- 313 случаев заболевания на 100 000 населения, - говорит Дмитрий Козловских. - В 13.5 раз заболеваемость среди непривитых выше. В реанимации практически нет привитых людей.

Всего в Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 747 новых случаев COVID-19. При этом умерли от коронавируса 36 человек.