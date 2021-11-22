За неделю в Свердловской области обнаружили 4016 очагов коронавируса в домах

Одним из самых эффективных способов борьбы с COVID-19 медики называют вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, сколько сейчас в регионе зафиксировано очагов заражения коронавирусом.

- Мы еженедельно отслеживаем ситуацию с очаговостью, - сказал Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области. - За прошлую неделю 4016 семейно-квартирных очагов обнаружено. Подавляющее большинство - по одному случаю заболевания. Если про организованные коллективы говорить, то за неделю порядка 2000 очагов зафиксировано. Подавляющее большинство - один случай.

Также глава регионального управления Роспотребнадзора рассказал о случаях заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных людей - 313 случаев на 100 000 человек.