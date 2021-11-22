В Нижнем Тагиле водитель отечественной легковушки погибла, въехав в дерево

Фото: instagram/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе возле остановки «Садоводы» накануне вечером, 21 ноября, произошло серьезное ДТП. Женщина за рулем отечественной легковушки не справилась с управлением и влетела в дерево. Она ехала с двумя пассажирами. Одного из них пришлось доставать из автомобиля спасателям.

- На место незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением и допустила столкновение с деревом. Спасатели извлекли пассажира и передали сотрудникам скорой помощи. Второй пассажир выбралась самостоятельно, - рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, скончалась от полученных травм на месте аварии.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, на выезде из Нижнего Тагила произошло подобное смертельное ДТП, в котором погибла женщина-пассажир. Водитель отечественного автомобиля «Волга» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.