К пруду в Нижнем Тагиле неизвестные свозят строительный мусор

На берегу огромными кучами лежат куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель Фото: Галина Соловьева

В поселке Кирпичный в Нижнем Тагиле неизвестные свозят к небольшому пруду за зданием на улице Полюсная, 3а строительный мусор. На берегу огромными кучами лежат куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель и автомобильные покрышки.На незаконную свалку пожаловались местные жители. По их словам, строительные отходы свозят туда уже не первый год. Об этом пишет TagilCity.ru.

- Уже несколько лет здесь мусор сваливают все, кому не лень. Смотришь, вроде не было ничего, раз - и кто-то опять кучу свалил. Здесь в основном строительный мусор, - рассказал председатель близлежащего гаражного кооператива.

По данным издания, рост объема строительного мусора можно проследить на спутниковых снимках. Судя по ним, в 2009 году берег пруда был относительно чист. Затем в 2016 году свалка начала разрастаться, а в 2021 году уже отчетливо стали видны кучи строительного мусора и подъезды к ним.