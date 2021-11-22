В Ирбите во время пожара в частном доме пострадал человек

Пожарным удалось локализовать огонь за 16 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ирбите Свердловской области ночью, 22 ноября, вспыхнул частный дом на улице Мира. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров и повредил не только домашнее имущество, но и стены и кровлю здания.

- В 01:25 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, во время пожара в доме пострадал человек. Пожарным удалось локализовать огонь за 16 минут, еще через 12 минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:42.

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