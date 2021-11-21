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Происшествия21 ноября 2021 13:32

В коллективном саду под Верхней Пышмой на пожар пришлось вызывать полицию

Также на месте ЧП работали пожарные
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Зарево от возгорания напугало людей

Зарево от возгорания напугало людей

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вечером, 21 ноября, в садовом товариществе «Геолог» рядом с городом Верхняя Пышма со стороны поселка Балтым произошел пожар.

Тревожный вызов поступил от местных жителей на пульт дежурного по телефону "112".

Рабочие сожгли разобранный сарай

Рабочие сожгли разобранный сарай

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- 21 ноября в 17:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Верхняя Пышма, улица Петрова, промзона. По прибытию пожарных было обнаружено, что на территории промзоны рабочие сжигают разобранный сарай. Требование прекратить сжигание строительного мусора проигнорировали. К месту был вызван наряд полиции. К месту вызова прибыли от МЧС России 1 единица техники, 4 человека личного состава, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Техногенный пожар был локализован силами МЧС.