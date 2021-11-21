На Среднем Урале еще 36 человек умерли от COVID-19

Нагрузка на региональную медицину остается очень большой Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки по данным на 21 ноября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса скончались еще 36 человек, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло отметки в 8 129 человек.

Всего за сутки в Свердловской области подтверждено 747 новых случаев COVID-19, из которых 137 приходятся на Екатеринбург. Остальные случаи приходятся на Верхнюю Пышму, Красноуральск, Дегтярск, Кушву, Невьянск, Новую Лялю, Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский, Карпинск, Полевской и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан в регионе составляет 172 738 человек, из которых 152 486 человек справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 475 человек.

Сейчас состояние 913 человек оценивается как тяжелое, 564 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 443 – подключены к аппаратам ИВЛ.