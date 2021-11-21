За сутки в Свердловской области COVID-19 заболели 747 человек

Нагрузка на медицину на Урале остается большой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 747 новых случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше предыдущего дня, когда в регионе был поставлен рекорд – 749 заболевших граждан за сутки.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 заболели 172 738 человек. Из больниц за сутки выписали 475 человек.

Отметим, что с 30 октября 2021 года в Свердловской области действует система QR-кодов, при помощи которых уральцы могут попасть в свободные от коронавируса зоны.

Вакцинация от COVID-19 продолжается и в выходные. Список адресов по Екатеринбургу – здесь.