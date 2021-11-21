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Спорт21 ноября 2021 7:59

Юная тагильчанка одержала победу на международном турнире по фигурному катанию

Соревнования проходили в Варшаве
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Майя Хромых из Нижнего Тагила стала победительницей международного турнира по фигурному катанию. Фото: страница спортсменки в ВК

Майя Хромых из Нижнего Тагила стала победительницей международного турнира по фигурному катанию. Фото: страница спортсменки в ВК

15-летняя спортсменка Майя Хромых из Нижнего Тагила стала победительницей международного турнира по фигурному катанию, который проходил в Варшаве.

В короткой программе Майя показала лучший результат, в произвольной программе – одержала по баллам второе место. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Это не первая победа юной фигуристки из Нижнего Тагила в этом сезоне. Ранее Майя Хромых стала лучшей на соревнованиях в Будапеште, а потом успешно участвовала в серии Гран-При в Италии. Там спортсменка завоевала «серебро».