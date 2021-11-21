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Общество21 ноября 2021 7:05

В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ

У него диагностировали опухоль мозга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Михаил Вандышев страдал от опухоли мозга. Фото: страница доцента в Facebook

Михаил Вандышев страдал от опухоли мозга. Фото: страница доцента в Facebook

В Екатеринбурге скончался Михаил Вандышев – преподаватель Уральского федерального университета и исследователь индустриальных городов.

- Чудовищные новости: умер Михаил Вандышев, доцент УрФУ, замечательный исследователь социологии индустриальных городов. Не было Михаилу Николаевичу и 50 лет. Опухоль мозга, - пишет в Facebook доктор исторических наук Константин Бугров.

Михаил Вандышев почти 20 лет проработал на кафедре теории и истории социологии федерального университета.