В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ

Михаил Вандышев страдал от опухоли мозга. Фото: страница доцента в Facebook

В Екатеринбурге скончался Михаил Вандышев – преподаватель Уральского федерального университета и исследователь индустриальных городов.

- Чудовищные новости: умер Михаил Вандышев, доцент УрФУ, замечательный исследователь социологии индустриальных городов. Не было Михаилу Николаевичу и 50 лет. Опухоль мозга, - пишет в Facebook доктор исторических наук Константин Бугров.

Михаил Вандышев почти 20 лет проработал на кафедре теории и истории социологии федерального университета.