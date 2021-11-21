В Екатеринбурге в выходные продолжают прививать от COVID-19

Вакцинация в Екатеринбурге проходит без выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге от коронавируса 21 ноября 2021 года можно привиться по следующим адресам:

Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43: с 10 до 19 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт: с 10 до 19 часов

Гипермаркет «Сима Ленд», улица Черняховского, 86/12, 1 этаж, с 10 до 19 часов

ЖК по улице Мехренцева, 38, офис на 1 этаже: с 10 до 19 часов

ТЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: с 10 до 19 часов

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: с 9 до 20 часов

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: с 10 до 19 часов

ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45: с 12 до 19 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17: с 12 до 18 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41: с 10 до 19 часов

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д, с 10 до 19 часов.