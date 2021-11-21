Из многоквартирника в центре Екатеринбурга из-за пожара эвакуировались 20 человек

Пожар тушили две минуты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 20 ноября, в 20:10 из-за пожара на площади двух метров в одной из квартир четырехэтажного дома по улице Декабристов, из дома эвакуировались 20 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Свердловской области.

На место ЧП оперативно прибыли четыре пожарных расчета, а также 10 человек личного состава.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже четырехэтажного жилого дома, - рассказывают в ведомстве.

Возгорание спасатели ликвидировали за две минуты. Никто из людей не пострадал.