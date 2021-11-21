Екатеринбург засыпает снегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге на протяжении ближайших шести дней продолжит идти снег, сильных морозов в городе не ожидается.

В воскресенье, 21 ноября, в Екатеринбурге – 3 градуса, снег, к вечеру немного потеплеет до – 2 градусов. Ветер южный 3-4 метра в секунду.

В понедельник, 22 ноября, продолжит идти небольшой снег, днем в городе будет -2…-3 градуса. К вечеру похолодает до – 5 градусов. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

Во вторник, 23 ноября, в Екатеринбурге днем будет – 5 градусов, к ночи в уральской столице похолодает до – 9 градусов. На протяжении суток будет идти небольшой снег. Ветер западный, 4-6 метров в секунду.

Осадки прекратятся только к следующей субботе.