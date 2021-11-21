Особняк, откуда съехал «Коляда-театр», подешевел почти в два раза

Николай Коляда вместе с театром съехали из особняка пять лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в третий раз попытаются продать особняк 1917 года постройки, расположенный по адресу: улица Тургенева, 20.

В «Доме Маева» до 2016 проходили спектакли «Коляда-театра», нет электроэнергии, отопления, канализации и системы водоснабжения. В 2020 году здание продавали за 11,1 миллиона рублей, позже на аукционе цену сбавили до 8 миллионов, однако желающих приобрести историческое здание вновь не нашлось.

На следующих торгах, которые состоятся 27 января 2022 года, стоимость особняка, обозначенного в документации как нежилое здание, составил 6,4 миллиона рублей. Заявки на торги принимаются до 21 января будущего года.

Площадь здания составляет 286 «квадратов».