Вакцинация в Свердловской области идет полным ходом Фото: Ксения Высотина

Почти половина жителей Свердловской области привита от коронавируса. На этой неделе показатель достиг 43%, а к выходным стал еще выше. При этом, число привитых граждан зрелого возраста в регионе превысило 50%.

- Мы близки к показателям коллективного иммунитета, - заверяет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Согласно последним опубликованным данным, на территории региона от COVID-19 привиты 1 845 032 человека, в том числе 732 тысячи жителей Екатеринбурга.

Отметим, что привитые, а также переболевшие коронавирусом уральцы могут посещать свободные от коронавируса зоны, так как получают через сайт Госуслуг QR-код.