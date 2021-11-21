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Здоровье21 ноября 2021 4:18

Почти половина уральцев привита от коронавируса

Вакцинация в Екатеринбурге и Свердловской области продолжается
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Вакцинация в Свердловской области идет полным ходом

Вакцинация в Свердловской области идет полным ходом

Фото: Ксения Высотина

Почти половина жителей Свердловской области привита от коронавируса. На этой неделе показатель достиг 43%, а к выходным стал еще выше. При этом, число привитых граждан зрелого возраста в регионе превысило 50%.

- Мы близки к показателям коллективного иммунитета, - заверяет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Согласно последним опубликованным данным, на территории региона от COVID-19 привиты 1 845 032 человека, в том числе 732 тысячи жителей Екатеринбурга.

Отметим, что привитые, а также переболевшие коронавирусом уральцы могут посещать свободные от коронавируса зоны, так как получают через сайт Госуслуг QR-код.